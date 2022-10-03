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Hüseyin Baş: "Anayasamıza Göre Cumhurbaşkanı 3. Kez Aday Olamaz"

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Hüseyin Baş: 'Anayasamıza Göre Cumhurbaşkanı 3. Kez Aday Olamaz'

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı 3. kez aday olamaz. Onunla yarışmak başka bir şey bu durumu anayasaya rağmen meşru kabul etmek başka bir şey” açıklamasını yaptı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı 3. kez aday olamaz. Onunla yarışmak başka bir şey bu durumu anayasaya rağmen meşru kabul etmek başka bir şey" açıklamasını yaptı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olup olmayacağı tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Baş'ın paylaşımı şöyle:

"Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı 3. kez aday olamaz. Onunla yarışmak başka bir şey bu durumu anayasaya rağmen meşru kabul etmek başka bir şey"

Kaynak: ANKA / Güncel

Türkiye Partisi Hüseyin Baş Güncel Haberler

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