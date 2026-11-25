(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası (Hürriyetçi Eğitim Sen), emeklilere yapılması planlanan zam düzenlemesinin aktif çalışan kamu görevlilerini de kapsaması ve artışın taban aylıklara yansıtılması talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurdu.

Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere, ekonomik koşullar ve enflasyonist baskılar karşısında sabit gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü korumak amacıyla, önümüzdeki günlerde emekli vatandaşlarımıza yönelik seyyanen zam düzenlemesi yapılacağı kamuoyunun gündeminde yer almaktadır. Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak emeklilerimizin yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik atılacak her türlü olumlu adımı sendika olarak desteklemekteyiz. Bununla birlikte, halihazırda kamu hizmetlerini büyük bir özveriyle yürüten çalışan memurlarımız da artan hayat pahalılığı, kira fiyatları ve temel tüketim giderleri karşısında ciddi bir alım gücü kaybı yaşamaktadır.

Geçmiş dönemlerde yapılan düzenlemelerde, çalışan memurlara yapılan seyyanen zammın emeklilere yansıtılmaması nasıl bir gelir dengesizliği yarattıysa, bugün de yalnızca emeklilere yönelik yapılacak bir artışın aktif çalışan kamu görevlilerini kapsamaması yeni bir adaletsizliğe yol açacaktır. Emekli ve çalışan ayrımı yapılmaksızın tüm kamu kesiminin alım gücünün eş zamanlı olarak korunması, gelir dağılımında adaletin sağlanması açısından zorunluluk arz etmektedir. Bu çerçevede; önümüzdeki günlerde emeklilere yapılması planlanan seyyanen zam düzenlemesinin kapsamının genişletilerek, aktif olarak görev yapan tüm kamu görevlilerine de aynı oranda/tutarda seyyanen zam verilmesi ve bu artışın taban aylıklara yansıtılması hususunda gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılması hususunda Bakanlığa başvuruda bulunduk."

Kaynak: ANKA