Hürmüz Boğazı'nda Petrol Tankerlerinden U Dönüşü: Enerji Arzında Riskler Artıyor

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İngiltere merkezli Telegraph gazetesi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nda 6 petrol tankerinin 'u dönüşü' yaptığını bildirdi. Uzmanlar, enerji arzında risklerin arttığını ve Batı'da enflasyonun tetiklenebileceği uyarısında bulundu.

(ANKARA) - İngiltere merkezli Telegraph gazetesi, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısının ardından, son 24 saatte 6 petrol tankerinin, Hürmüz Boğazı'nın rotasında ilerlerken "u dönüşü" yaparak geri döndüğünü aktardı. Avrupalı uzmanlar, "enerji arzında ciddi risk oluştuğu ve Batı'da enflasyonun tetiklenebileceği" uyarısında bulundu.

İngiltere merkezli Telegraph gazetesinin haberinde, ABD'nin nükleer tesislerine yönelik saldırılarına İran'ın nasıl bir misilleme yapacağı bilinmezken, petrol tankerlerinin, Hürmüz Boğazı'nda "u dönüşü" yaptığı bildirildi.

Telegraph'ın haberinde dayandırdığı küresel gemi takip uygulaması MarineTraffic'in verilerine göre, 2 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip dev gemilerden 6'sı, son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı'na giden ticaret yoluna girdikten sonra geri döndü. Bu gemilerden, Coswisdom Lake, South Loyalty ve Damsgaard adlı 3 geminin, bugün Boğaz'da iki kez "u dönüşü" yaptığı aktarıldı.

Telegraph'ın haberine göre, bu gelişme, Yunanistan Denizcilik Bakanlığı'nın, dün ülkedeki gemi şirketlerini, "rotayı kullanırken iki kez düşünmeleri gerektiği konusunda uyarmasının" ardından geldi.

İki büyük Japon denizcilik şirketi de dünya petrol ve doğalgaz sevkiyatının beşte birinin geçtiği boğaza olan ilgilerini keseceklerini açıkladı.

Avrupalı uzmanlar, "enerji arzında ciddi risk oluştuğu ve Batı'da enflasyonun tetiklenebileceği" uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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