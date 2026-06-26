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Güney Kore'ye ait 8 gemi daha Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yaptı

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Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla bölgede bekleyen Güney Kore bağlantılı 8 gemi daha güvenli şekilde boğazdan geçti. Mahsur kalan gemi sayısı 5'e düştü.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılmasının ardından bölgede bekleyen Güney Kore bağlantılı 8 gemi daha boğazdan geçti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Denizcilik Bakanlığı yetkilileri, Hürmüz Boğazı'ndaki Güney Kore bağlantılı gemilerin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, ABD-İsrail'in şubattaki saldırılarının ardından kapanan Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 26 gemiden 13'ünün dün çıkış yapmasının ardından, 8'inin daha bugün güvenli şekilde boğazdan ayrıldığını bildirdi.

Son geçişlerle birlikte boğazda bekleyen Güney Kore bağlantılı gemi sayısı 5'e düştü.

Güney Kore dün Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 26 gemiden 13'ünün çıkış yaptığı duyurmuştu.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerji ticaretinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. İran ile ABD'nin 14 Haziran'da vardığı mutabakat kapsamında Tahran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
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