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İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankeri "patladı"

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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda ABD baskısıyla güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin patladığını duyurdu. Patlamanın nedeni açıklanmazken, İran belirlenen rota dışındaki tüm geçişlerin güvensiz olacağı uyarısı yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin "patladığını" açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, iki petrol tankerinin ABD'nin baskısıyla güvenli olmayan rotadan geçmeye çalıştığı sırada patladığı ifade edildi. Patlamanın nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca İran'ın belirlediği rota dışındaki tüm rotaların gemi geçişleri için güvenli olmayacağı uyarısında bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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