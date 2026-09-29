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Hürmüz Boğazı'nda ham petrol geçişi günde 11,2 milyon varile ulaştı

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Hürmüz Boğazı'nda ham petrol geçişi günde 11,2 milyon varile ulaştı
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Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve petrol ürünleri geçişi savaş öncesi seviyenin yüzde 65-70'ine, ham petrol ve kondenslerde yüzde 80'ine ulaştı. Vortexa'ya göre boğazdan haftalık ortalama günde 11,2 milyon varil ham petrol naklediliyor.

Dünya ham petrol ve LNG ticaretinin en önemli güzergahlarından Hürmüz Boğazı'nda, ham petrol geçişlerinde canlanma yaşanıyor. Seviye savaş öncesine kıyasla yüzde 70'lere gelmiş durumda.İran Savaşı'nın başladığı 28 Şubat'tan bu yana dünya gündeminden düşmeyen Hürmüz Boğazı'ndan yapılan petrol sevkiyatlarının artış gösterdiği bildirildi. Enerji veri sağlayıcısı Vortexa'dan Alman haber ajansı dpa'ya yapılan açıklamada, şu anda savaş öncesi seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 65 ila 70 oranında petrol ve petrol ürünlerinin boğazdan geçtiği belirtildi.

Bu oran, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve benzin gibi rafine ürünler de dahil olmak üzere tüm petrol ürünlerini kapsıyor. Savaş öncesi döneme kıyasla, işlenmemiş ham petrol ve kondenslerin yüzde 80'i şu anda Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.

Vortexa'nın verilerine göre, haftalık ortalama olarak günde 11,2 milyon varil ham petrol halihazırda Boğaz üzerinden naklediliyor.

Veri sağlayıcısı Kpler'den analist Amena Bakr da, Körfez bölgesinden petrol ihracatında bir iyileşme yaşandığını dile getirdi. Bakr, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Ortadoğu'nun merkezi petrol üreticilerinden Eylül ayında günde 12,8 milyon varil ihraç edildiğini, savaş başlamadan önce, Şubat ayında ise bu rakamın 18,8 milyon varil olduğunu aktardı.

Mekik filosu ve Suudi Arabistan ihracatları artırıyor

İran, Şubat ayı sonunda başlayan Amerikan-İsrail saldırılarının ardından, Hürmüz Boğazı'nı bombardıman ve tehditlerle gemi geçişine neredeyse tamamen kapatmıştı.

Vortexa'nın verileri, Temmuz ayı sonundan itibaren enerji sevkiyatlarında belirgin bir artış yaşandığını ortaya koyuyor. Buna göre artış, kısmen "mekik filosu" olarak adlandırılan tanker filosunun genişletilmesiyle ilişkili.

Analistler ve Amerikan medyası, ABD Donanması tarafından korunan bu tankerların Basra Körfezi'ndeki yükleme istasyonlarından beklemede olan tankerler arasında yer değiştirerek petrol taşıdığını bildiriyor.

Vortexa'ya göre, Suudi Arabistan'dan petrol ihracatındaki artış da genel ihracat artışına katkı sağlıyor. Bu durum, Doğu-Batı Boru Hattı'nın kapanışından sonra yapılan sevkiyatın yönlendirmesi ile de ilişkilendiriliyor.

dpa / ET,ETO

Kaynak: Deutsche Welle
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