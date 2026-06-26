Bm, Hürmüz Boğazı'nda Yük Gemisine Yönelik Saldırı Üzerine Tahliye Planını Askıya Aldı

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 11 binden fazla denizcinin tahliyesine yönelik planı, bir yük gemisinin saldırıya uğramasının ardından güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurdu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 11 binden fazla denizcinin tahliyesine yönelik operasyonu, bölgeden geçen bir yük gemisinin saldırıya uğramasının ardından askıya aldı.

IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, bazı gemilerin ve mürettebatın daha önce tahliye edildiğini ancak operasyonun sürdürülebilmesi için "gerekli güvenlik garantileri"nin sağlanması gerektiğini söyledi.

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi (UKMTO), dün yaptığı açıklamada, Umman'ın Dahit Limanı'nın yaklaşık 7,5 deniz mili güneydoğusunda seyreden bir geminin "kimliği belirsiz bir mermi" tarafından vurulduğunu bildirdi. Olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

"BELİRLENEN ROTALAR DIŞINDA GÜVENLİK GARANTİSİ VEREMEYİZ"

Denizcilik risk yönetimi şirketi Vanguard ise saldırıya uğrayan Singapur bayraklı Ever Lovely isimli geminin, saldırıya rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sürdürdüğünü açıkladı. ABD medyasına konuşan ABD'li yetkililer, saldırının İran tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerken, İran'ın boğazdaki geçişleri koordine etmek amacıyla oluşturduğu Basra Körfezi Boğaz İdaresi (PGSA) de Hürmüz'den geçen gemilerin belirlenen rotaların dışında seyretmesi durumunda güvenli geçiş garantisi verilmeyeceğini duyurdu.

IMO: DEN İZCİ LERIN GÜVENL İĞİ ÖNCEL İĞİMİ Z

Şubat ayından bu yana ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle yüzlerce gemi ve binlerce denizci Basra Körfezi'nde mahsur kalmıştı. IMO, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ardından salı günü geniş çaplı tahliye operasyonunu başlatmıştı. Operasyonun İran, Umman, ABD, bölgedeki diğer kıyı devletleri ve denizcilik sektörüyle koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtilmişti.

Dominguez, saldırıya uğrayan geminin IMO'nun tahliye çerçevesi kapsamında hareket etmediğini belirterek, "Denizcilerin güvenliği her zaman önceliğimiz olmuştur. Koordineli bir yaklaşım ve seyir güvenliğinin sağlanabilmesi için daha fazla netlik elde edilene kadar tahliye planı askıya alınacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA