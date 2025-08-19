Hurdacı, ÖTV İndirimi Çıkmadığı İçin Araç Yaktı

İçişleri Bakanlığı (TBMM'de önünde araç yakılması) Yapılan incelemede şahsın Mersin'de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve 'Hurda Araç Teşviki'yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel