Hunan Eyaleti, Almanca Konuşan Ülkelerle İşbirliğini Derinleştiriyor

CHANGSHA, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaleti, Almanca konuşulan ülke ve bölgelerle işbirliğini derinleştirmek amacıyla 10 politika tedbiri uygulamaya koydu.

Eyalet Ticaret Departmanı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre 3 yıl boyunca geçerli olacak ve derhal yürürlüğe girecek tedbirlerle sanayi, inovasyon ve yetenek zincirlerinin entegrasyonunun geliştirilmesi ve yüksek standartlı dışa açılımın teşvik edilmesi hedefleniyor.

Almanca konuşulan ülke ve bölgeler, otomobil imalatı, mühendislik makineleri ve akıllı imalat gibi sektörlerdeki öncü konumlarıyla Hunan'ın sektörlerinde tamamlayıcı rol oynuyor. Bosch ve Schaeffler'in de aralarında bulunduğu toplam 34 Alman firmasının Hunan'a yaptığı toplam yatırım, 2024 yılı sonu itibarıyla 2,23 milyar ABD dolarına ulaşmış durumda.

Ticaret, inovasyon, yetenek yetiştirme, finans ve lojistik gibi alanları kapsayan yeni tedbirler arasında iş eşleştirme faaliyetlerini kolaylaştırma, proje çekme, işbirliği platformları kurma ve yerel firmaların dış pazarlara açılımını desteklemeye yönelik özel tedbirler de yer alıyor.

Öte yandan eyalet, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere, yabancıların giriş işlemleri, çalışma izinleri, iş kurma süreçleri ve günlük yaşam hizmetlerini kolaylaştıran 8 tedbiri daha uygulamaya koydu.

Ticaret Departmanı'ndan yerel yetkililer, söz konusu adımların eyaletin iş ortamını optimize edeceğini, eyaletteki iki yönlü yatırımları artıracağını ve eyaletin uluslararası endüstriyel entegrasyonunu güçlendireceğini vurguladı.