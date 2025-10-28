Hükümlüler Eryaman Stadyumu'nda Temizlik Yaptı
Ankara'da denetimli serbestlik altındaki hükümlüler, Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ve Konyaspor maçı öncesi temizlik çalışması yaparak kamu hizmetine katkıda bulundu. Etkinlik, denetimli serbestlik sisteminin 20. yılına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.
Ankara'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlüler, kamu hizmeti kapsamında Eryaman Stadyumu'nda temizlik çalışması yaptı.
Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamu hizmeti yükümlülüğü devam eden hükümlüler, Eryaman Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği - Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig futbol müsabakası öncesinde stadyum temizliği çalışmalarına katıldı ve ardından maçı tribünden izledi.
Etkinlik, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlerbirliği Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirildi.
Denetimli serbestlik sisteminin 20. yılında toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi hedefleyen etkinlik, hükümlülerin kamu yararına çalışmalarının görünürlüğünü artırmak ve sosyal uyum süreçlerine katkı sağlamak için gerçekleştirildi.
Gençlerbirliği Spor Kulübü futbolcuları da seremoniye "Denetimli Serbestlik Sistemi 20 Yaşında: Topluma Güven, Bireye Umut" yazılı pankartla çıkarak, denetimli serbestlik sisteminin 20. yılına dikkat çekti.