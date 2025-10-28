Haberler

Hükümlüler Eryaman Stadyumu'nda Temizlik Yaptı

Hükümlüler Eryaman Stadyumu'nda Temizlik Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da denetimli serbestlik altındaki hükümlüler, Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ve Konyaspor maçı öncesi temizlik çalışması yaparak kamu hizmetine katkıda bulundu. Etkinlik, denetimli serbestlik sisteminin 20. yılına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Ankara'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlüler, kamu hizmeti kapsamında Eryaman Stadyumu'nda temizlik çalışması yaptı.

Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamu hizmeti yükümlülüğü devam eden hükümlüler, Eryaman Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği - Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig futbol müsabakası öncesinde stadyum temizliği çalışmalarına katıldı ve ardından maçı tribünden izledi.

Etkinlik, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlerbirliği Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirildi.

Denetimli serbestlik sisteminin 20. yılında toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi hedefleyen etkinlik, hükümlülerin kamu yararına çalışmalarının görünürlüğünü artırmak ve sosyal uyum süreçlerine katkı sağlamak için gerçekleştirildi.

Gençlerbirliği Spor Kulübü futbolcuları da seremoniye "Denetimli Serbestlik Sistemi 20 Yaşında: Topluma Güven, Bireye Umut" yazılı pankartla çıkarak, denetimli serbestlik sisteminin 20. yılına dikkat çekti.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı

Bakan, dün geceden bu yana sallanan ilçede! Son durumu anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti

45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Bolivya'da otobüs kazası: 16 ölü, 36 yaralı

Otobüs dağ yoluna düştü: 16 ölü, 36 yaralı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.