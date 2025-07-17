Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini yarın saat 11.00'de verecek.

KAMU İŞÇİLERİNİN GÖZÜ YAPILACAK ZAMDA

Kamuda hastane, üniversite, bakanlık, demiryolları, karayolları, üretim santralleri ve hastanelerle birlikte birçok kurumda işçi olarak çalışanlar, yapılacak zamma gözünü dikti. Zam görüşmelerinde son dönemece girilirken, beklenen haber geldi.

SON TEKLİF YARIN YAPILACAK

Hükümetin kamu işçileri ile ilgili üçüncü ve son teklifini sunacağı tarih belli oldu. Hükümet, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren son zam teklifini yarın saat 11.00'de gerçekleştirilecek toplantıda verecek.

Öte yandan hükümet ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam teklifinde bulunmuştu. Bu teklifin ardından uzlaşı sağlanamamıştı. İkinci teklif ise bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17 ikinci 6 ay yüzde 10 olarak açıklandı. Bu teklifin ardından peş peşe açıklamalar yapan Hak-İş ve Türk-İş, isteklerin karşılanmadığını belirtti.