Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini yarın saat 11.00'de verecek

Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini yarın saat 11.00'de verecek
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Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde kritik dönemece girildi. Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında hükümet, kamu işçilerine üçüncü ve son zam teklifini, yarın saat 11.00'de gerçekleştirilecek toplantıda verecek.

Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini yarın saat 11.00'de verecek.

KAMU İŞÇİLERİNİN GÖZÜ YAPILACAK ZAMDA

Kamuda hastane, üniversite, bakanlık, demiryolları, karayolları, üretim santralleri ve hastanelerle birlikte birçok kurumda işçi olarak çalışanlar, yapılacak zamma gözünü dikti. Zam görüşmelerinde son dönemece girilirken, beklenen haber geldi.

SON TEKLİF YARIN YAPILACAK

Hükümetin kamu işçileri ile ilgili üçüncü ve son teklifini sunacağı tarih belli oldu. Hükümet, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren son zam teklifini yarın saat 11.00'de gerçekleştirilecek toplantıda verecek.

Öte yandan hükümet ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam teklifinde bulunmuştu. Bu teklifin ardından uzlaşı sağlanamamıştı. İkinci teklif ise bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17 ikinci 6 ay yüzde 10 olarak açıklandı. Bu teklifin ardından peş peşe açıklamalar yapan Hak-İş ve Türk-İş, isteklerin karşılanmadığını belirtti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBurak KILIÇ:

Vereceği 18 ötesi olmaz... Sözleşmenin ilk yılı grevle öyle böyle sene sonunu görür...

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Haber Yorumlarıirfan ak:

bu müjdeli haberi asgari ücretliler içinde bekliyoruz

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Haber YorumlarıYunus Baz:

bu devletten artık gram birşey beklemiyorum, her defasında koca bir hayal kırıklığı l....

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Haber YorumlarıCHP Savar:

50.000 dolar olacak maaşlar

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

asgari ücretle çalış , özelde piyasalar kötü işten çıkarıl ve vergiyi özel sektör olarak sen öde , çoğu az çalışan ve gittiğinde kurumlarda şuraya git buraya git diyerek sonunda kendi yapması gereken iş olduğu açığa çıkanlara zam vaktimi geldi , çok tatlısınız .

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