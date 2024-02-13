Horoz Dövüşü Yapanlara Yüksek Ceza

Hatay'ın Erzin ilçesinde horoz dövüştürdüğü tespit edilen 36 kişiye 242 bin 193 lira idari ceza uygulandı.

Başlamış Mahallesi'ndeki bir çiftlikte horoz dövüşü yapıldığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Ekipler çiftlikte, 6 dövüş horozu buldu.

Operasyonda 3 hayvan sahibine 43 bin 296 lira, bahis oynayan 30 kişiye 192 bin 750 lira ve 3 araç sürücüsüne 6 bin 147 lira idari ceza uygulandı.

Horozlar, Erzin Belediyesi ekiplerine teslim edildi, çiftlik sahibi 2 şüpheli gözaltına alındı.