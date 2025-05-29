Horgos Limanı'ndan Araç İhracatında Yüzde 18 Artış

Horgos Limanı'ndan Araç İhracatında Yüzde 18 Artış
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Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Horgos Limanı, Ocak-Nisan döneminde arac ihraç miktarını geçen yıla göre yüzde 18 artırarak 106.000 araca ulaştı. Liman, yeni enerjili araçların yanı sıra çeşitli ticari araçların ihracatında önemli bir merkez haline geldi.

URUMQİ, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde önemli bir demiryolu üssü olan Horgos Limanından, Ocak-Nisan aylarında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 106.000 araç ihraç edildi.

Horgos Limanı, halihazırda yeni enerjili araç, forklift, otobüs ve damperli kamyonlar da dahil olmak üzere 500'den fazla ticari aracın Kazakistan ve Özbekistan gibi Kuşak ve Yol İnisiyatifi üye ülkelerine günlük olarak ihraç edilmesine ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl limandan 4.300'ün üzerinde ticari araç ihraç eden uluslararası bir nakliye şirketinin Genel Müdürü Liang Hao, "Artık araç ihracatı için birden fazla gümrük işlemleri seçeneğimiz var ve bu da operasyonlarımızı önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Geleceğe dönük Çin yapımı araçların ihracatı konusunda oldukça iyimseriz" ifadelerini kullandı.

Otomotiv ürünlerinin artan ihracat hacmine yanıt olarak, ihraç edilen araçların etkin şekilde gümrükten geçmesini sağlamak üzere 24 saat yük tasfiye sistemini uygulamaya koyan Horgos Limanı, uluslararası işbirliğini güçlendirmede büyük katkılar sağladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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