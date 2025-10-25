Horgos Limanı, Çin'in Ticari Araç İhracatında Zirveye Ulaştı

URUMQİ, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Limanı, yılın başından bu yana 300.000'den fazla araç sevkiyatı gerçekleştirerek Çin'de ticari araç ihracatına yönelik en büyük kara limanı haline geldi.

Urumqi Gümrük İdaresi, cuma günü yaptığı açıklamada bu yılın ilk üç çeyreğinde Xinjiang'ın dış ticaretinin 393,14 milyar yuana (yaklaşık 55,4 milyar ABD doları) ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 artışla istikrarlı bir büyüme eğilimi gösterdiğini belirtti.

Urumqi Gümrük İdaresi Başkan Yardımcısı Li Qinghua, limanın bu başarısının, Xinjiang'daki özel şirketlerin faaliyetlerini önemli ölçüde artırması sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Li, an itibarıyla 3.629 şirketin dış ticarette aktif olarak faaliyet gösterdiğini ve bu şirketlerin dış ticaret büyümesinin yüzde 98'ine karşılık geldiğini kaydetti.

Li, önemli ihracat sektörleri arasında ev aletleri, aydınlatma ekipmanları, araçlar ve otomobil parçalarının yer aldığını ve bunların tümünün güçlü bir performans sergilediğini ifade etti.

Xinjiang'ın Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortak ülkeleriyle ticareti, ilk üç çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artışla 341,49 milyar yuana ulaşırken, Orta Asya ülkeleri, toplam 215,73 milyar yuan ile en büyük ticaret ortakları olmayı sürdürdü.

Li, gelecekte yürütülecek çalışmaların, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın çekirdek bölgesinin kurulmasına, düzenleyici verimliliğin artırılmasına ve işletmelerin yüksek kaliteli dış ticaret gelişimini teşvik etmesine odaklanacağını vurguladı.