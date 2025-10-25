Haberler

Horgos Limanı, Çin'in Ticari Araç İhracatında Zirveye Ulaştı

Horgos Limanı, Çin'in Ticari Araç İhracatında Zirveye Ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Horgos Limanı, yılın başından bu yana 300.000'den fazla araç sevkiyatı gerçekleştirerek ticari araç ihracatında en büyük kara limanı oldu. Xinjiang'ın dış ticareti %22,1 artışla 393,14 milyar yuana ulaştı.

URUMQİ, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Limanı, yılın başından bu yana 300.000'den fazla araç sevkiyatı gerçekleştirerek Çin'de ticari araç ihracatına yönelik en büyük kara limanı haline geldi.

Urumqi Gümrük İdaresi, cuma günü yaptığı açıklamada bu yılın ilk üç çeyreğinde Xinjiang'ın dış ticaretinin 393,14 milyar yuana (yaklaşık 55,4 milyar ABD doları) ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 artışla istikrarlı bir büyüme eğilimi gösterdiğini belirtti.

Urumqi Gümrük İdaresi Başkan Yardımcısı Li Qinghua, limanın bu başarısının, Xinjiang'daki özel şirketlerin faaliyetlerini önemli ölçüde artırması sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Li, an itibarıyla 3.629 şirketin dış ticarette aktif olarak faaliyet gösterdiğini ve bu şirketlerin dış ticaret büyümesinin yüzde 98'ine karşılık geldiğini kaydetti.

Li, önemli ihracat sektörleri arasında ev aletleri, aydınlatma ekipmanları, araçlar ve otomobil parçalarının yer aldığını ve bunların tümünün güçlü bir performans sergilediğini ifade etti.

Xinjiang'ın Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortak ülkeleriyle ticareti, ilk üç çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artışla 341,49 milyar yuana ulaşırken, Orta Asya ülkeleri, toplam 215,73 milyar yuan ile en büyük ticaret ortakları olmayı sürdürdü.

Li, gelecekte yürütülecek çalışmaların, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın çekirdek bölgesinin kurulmasına, düzenleyici verimliliğin artırılmasına ve işletmelerin yüksek kaliteli dış ticaret gelişimini teşvik etmesine odaklanacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Son ankette hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var

Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.