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Hong Kong'ta yeşil inovasyon konferansı Küresel Güney'in yeşil dönüşümünü ele aldı

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Hong Kong'ta yeşil inovasyon konferansı Küresel Güney'in yeşil dönüşümünü ele aldı
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Hong Kong'daki 2026 Kuşak ve Yol Yeşil İnovasyon Konferansı'nda sürdürülebilir kalkınma ve Küresel Güney'in yeşil dönüşümü ele alındı. Konferansa 20'den fazla ülkeden yaklaşık 300 kişi katıldı; Çinli bakan yeşil işbirliğini, Hong Kong lideri yeşil altyapı hizmetlerini öne çıkardı.

HONG KONG, 27 Ekim (Xinhua) -- 2026 Kuşak ve Yol Yeşil İnovasyon Konferansı'nda sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi ve Küresel Güney'in yeşil dönüşümünün ilerletilmesi ele alındı. Pazartesi günü Hong Kong'da düzenlenen konferans, yetkililer, uzmanlar ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu, konferansta yaptığı konuşmada, Çin'in, yeşil kalkınma anlayışını ekonomik ve sosyal kalkınmanın tüm süreç ve alanlarına entegre etmeye kararlı olduğunu söyledi. Huang, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk vizyonunu savunan Çin'in, yeşil ve düşük karbonlu dönüşüm ile ekolojik ve çevresel koruma gibi alanlarda uluslararası işbirliğini derinleştirmeye devam ettiğini belirtti.

Huang, Çin'in sanayi ve teknoloji alanındaki güçlü yönlerini temel alan yeşil Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, çeşitli ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarıyla tam olarak örtüştüğünü ve yeşil dönüşümün daha fazla Küresel Güney ülkesinde hayata geçirilmesini teşvik ettiğini söyledi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee ise Hong Kong'un, Kuşak ve Yol ortaklarına yeşil altyapı ve sürdürülebilir kalkınma projelerinde finansman, proje yönetimi ve risk yönetimi gibi profesyonel hizmetler sunma konusunda iyi bir konumda olduğunu ifade etti.

Konferansa 20'den fazla ülkeden yaklaşık 300 kişi katıldı.

Kaynak: Xinhua
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