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Hong Kong'da 18 stratejik işletme için imza töreni düzenlendi

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Hong Kong'da 18 stratejik işletme için imza töreni düzenlendi
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Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimine bağlı ofis, faaliyete başlayan veya genişleyen 18 stratejik işletme için perşembe günü imza töreni düzenledi. Ofis bugüne kadar 142'den fazla işletmeyi kente çekti; bazı şirketlerin piyasa değeri 100 milyar Hong Kong dolarını aşıyor.

HONG KONG, 23 Ekim (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimine bağlı Stratejik İşletmeleri Bölgeye Çekme Ofisi, Hong Kong'da faaliyete başlayan ve mevcut faaliyetlerini genişleten 18 stratejik işletme için perşembe günü imza töreni düzenledi.

İleri imalat ve finansal teknoloji gibi en yeni sektörlerde faaliyet gösteren bu şirketlerden bir kısmının piyasa değeri 100 milyar Hong Kong dolarını (yaklaşık 12,76 milyar ABD doları) aşıyor.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin finanstan sorumlu sekreteri Paul Chan, "Yeni ortaklarımızın yarısı Çin anakarasından, diğer yarısı ise dünyanın çeşitli bölgelerinden geliyor. Bu çeşitlilik, Hong Kong'un dünyanın dört bir yanından işletmeler, yetenekler ve fikirlerin bir araya gelerek geliştiği yer olarak rolünü gösteriyor" dedi.

Daha önceki altı grupta yer alan stratejik işletmelerin kaydettiği etkileyici büyümeye dikkat çeken Chan, bu işletmelerin toplam yatırımlarının, beklentilerin yüzde 30 üzerinde, yarattıkları istihdamın ise beklentilerin yüzde 34 üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Ofis bugüne kadar 142'den fazla stratejik işletmeyi Hong Kong'a çekmeyi başardı. Bu şirketlerin toplamda yaklaşık 84 milyar Hong Kong doları yatırım getirmesi ve yaklaşık 26.700 kişi için istihdam yaratması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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