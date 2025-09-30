Hollanda Bandıralı Geminin Aden Körfezi'nde Saldırıya Uğraması

Hollanda bandıralı "Minervagracht" adlı yük gemisi, Aden Körfezi'nde uluslararası sularda seyrederken saldırıya uğradı.

Amsterdam merkezli nakliye şirketi Spliethoff'tan yapılan açıklamada, saldırı sonrası geminin ciddi hasar gördüğü ve gemide yangın çıktığı belirtildi.

Gemideki 19 kişilik mürettebatın tamamının helikopterle yakındaki gemilere tahliye edildiği aktarılan açıklamada, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırı anında Cibuti'den doğu yönüne doğru seyreden Minervagracht'ın gemisinde herhangi bir yük olmadığı kaydedilen açıklamada, geminin güvenliğinin sağlanması için uluslararası yetkililer ve kuruluşlarla çalışıldığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıyı kimin düzenlediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Aden Körfezi, son yıllarda Yemen'deki Husi güçlerinin gemilere yönelik saldırıları nedeniyle riskli bir bölge haline gelmesiyle dikkati çekiyor.