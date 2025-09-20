Hizan Yaylalarında Bal Hasadı Başladı

Bitlis'in Hizan ilçesinde arıcılar, 3 bin rakımlı yaylalarda bal hasadına başladı.

İlkbaharda ilçenin yüksek bölgelerine bırakılan fenni kovanlarda, katkı maddesi kullanılmadan prolin değeri yüksek bal üretiliyor.

Yaylalarda çalışmalarını sürdüren arıcılar, zorlu iş yükünün ardından elde ettikleri karakovan balının büyük bölümünü sipariş üzerine yurdun yanı sıra birçok ülkeye gönderiyor.

Bölgede 25 yıldır arıcılık yapan Ebubekir Yaldız, sezonun verimli geçtiğini belirtti.

Bölgenin geçim kaynağının arıcılık olduğunu ifade eden Yaldız, şunları kaydetti:

"Hizan yaylalarının florası sayesinde üretilen bal hem kalitesi hem de aromasıyla biliniyor. Bu yıl verim ortalama seviyelerde gerçekleşti, üreticiler olarak memnunuz. Arıcılık yılın büyük bölümünde takip isteyen bir iş. Hasat zamanı kısa ama hazırlığı aylar sürüyor. Arıların bakımı, kovanların korunması, hastalıklara karşı tedbir alınması büyük emek istiyor"