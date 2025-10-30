Hizan İlçesi, Sonbaharda Doğa Tutkunlarının Gözdesi

Bitlis'in Hizan ilçesi, sonbaharda doğa tutkunların uğrak noktası oldu.

Sonbahar renklerine bürünen ağaçları, serin suyu ve taş evleriyle bilinen Hizan köyleri, Van'dan gelen Rota Doğa Spor Kulübü üyelerini ağırladı.

Uzuntaş köyünde yürüyüş yapan doğa tutkunları, köyün taş mimarili evlerini gezdi, fotoğraf çekti.

İlçenin dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirten kulüp üyeleri, bu tür etkinliklerin bölgenin doğal zenginliklerinin tanıtımına katkı sağladığını ifade etti.