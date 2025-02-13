Korkuları gerçek oluyor! MSB'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı

Türkiye'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme

Hastanedeki skandala inceleme
Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi

Hitit Üniversitesi ile İŞKUR Arasında Gençlik Programı Protokolü İmzalandı

Hitit Üniversitesi ile İŞKUR Arasında Gençlik Programı Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hitit Üniversitesi ile Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile öğrencilerin eğitime devam ederken çalışarak gelir elde etmeleri ve iş hayatına adım atmaları hedefleniyor. Program kapsamında öğrencilere iş sağlığı, stres yönetimi ve finansal okuryazarlık konularında eğitimler verilecek.

ÇOr Hitit Üniversitesi ile Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü arasında imzalanan "İŞKUR Gençlik Programı" protokolüyle öğrencilerin eğitime devam ederken üniversitede bir işte çalışarak gelir elde etmelerinin yanı sıra iş hayatına ilk adımı atmalarına zemin hazırlanması hedefleniyor.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilere iş sağlığı, iş ahlakı, stres yönetimi, iş arama becerileri, finansal okuryazarlık gibi konularda eğitimler verilmesini de içeren işbirliği protokolü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Çorum İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, programa Hitit Üniversitesinden 572 öğrencinin dahil edileceği bildirdi.

İŞKUR Gençlik Programının, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere hayata geçirildiğine dikkati çeken Öztürk, "Program kapsamındaki 8 faaliyet alanında öğrencileri kısmi zamanlı olarak istihdam edeceğiz. Öğrencilerimize eğitimlerine devam ederken hem mesleki tecrübe kazanma hem de gelir imkanı tanıyan İŞKUR Gençlik Programı için hazırlıklarımıza başladık. 17 Şubat itibarıyla başvurular alınmaya başlayacak. Öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çorum İŞKUR İl Müdürü Tuzcu da İŞKUR olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
img

ABD istihbaratından Orta Doğu'yu alev alev yakacak rapor
img

Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
img

Ameliyat masasında bunu da gördük
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
Hadise yeni şarkısını kalçasındaki dövmeyi paylaşarak duyurdu

Kalçasındaki dövmeyi gösteren Hadise sosyal medyayı salladı
Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
Ankara'da toplu ulaşıma zam! Tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu

Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Ünlü oyuncu Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Ağzını burnunu kıracağım
'Yakışıklı Güvenlik' çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

'Yakışıklı Güvenlik'in yaptığı yanına kalmadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.