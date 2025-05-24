Hırvatistan ve Çin Biyoçeşitlilik ve Yeşil Kalkınma İçi İşbirliği Anlaşması İmzaladı

ZAGREB, 24 Mayıs (Xinhua) -- Hırvatistan ve Çin, biyoçeşitliliğin korunması ve yeşil kalkınma alanlarında bilgi ve teknoloji gelişimine ilişkin işbirliği yapma konusunda mutabakata vardı.

Hırvatistan hükümetinden cuma günü yapılan açıklamaya göre ziyaret için Hırvatistan'da bulunan Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plekovic ve Bilim ve Eğitim Bakanı Radovan Fuchs ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında ortaklaşa sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek üzere Hırvatistan Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile Biyoçeşitliliğin Korunması ve Yeşil Kalkınma İşbirliği Zaptı imzalandı.

Açıklamada söz konusu gelişmenin Çinli şirketlerin Hırvatistan'daki altyapı ve yatırım projelerine katılımlarının devamı niteliğinde olduğu ve Hırvatistan hükümetinin Çin'e ihracatı artırma iradesini vurguladığı kaydedildi.

Avrupa Birliği üyesi olarak Hırvatistan'ın açık diyaloğu sürdürerek AB ile Çin arasında iyi ilişkilerin devamı için gayret göstereceği de ifade edildi.