Hırvatistan: ABD'nin Grönland Konusunda Avrupa Ülkelerini Gümrük Vergileriyle Tehdit Etmesine Karşıyız

Hırvatistan hükümeti, ABD Başkanı Trump'ın Grönland nedeniyle Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulama tehdidini eleştirerek, Danimarka ve Grönland ile dayanışma içinde olduklarını açıkladı. Hükümetin yaptığı yazılı açıklamada, müttefik ülkelerin birbirlerine saygı duymalı ve Grönland'ın Danimarka'nın bir parçası olduğunu kabul etmelidir denildi.

ZAGREB, 19 Ocak (Xinhua) -- Hırvatistan hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusu nedeniyle Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulama tehdidini eleştirerek, Danimarka ve Grönland ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Hükümetten pazar günü yapılan açıklamada müttefik ülkelerin birbirlerine saygı duymaları ve Grönland'ın Danimarka'nın bir parçası olduğu gerçeğini kabul etmeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu bağlamda Danimarka ile ve Grönland halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Avrupa Birliği'nin ABD'yle ticari ilişkilerinin dengesini bozacak ve Atlantik Okyanusu'nun iki yakası arasındaki ortaklığı zayıflatacak her türlü ek gümrük vergisinin uygulanmasına karşı çıkıyoruz" denildi.

Trump cumartesi günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, Grönland konusu nedeniyle 1 Şubat'tan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edecekleri tüm ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurmuştu.

Bu vergileri 1 Haziran'dan itibaren ise yüzde 25'e yükselteceklerini belirten Trump, ABD'nin Grönland'ı satın almasına yönelik bir anlaşma sağlanıncaya kadar bu vergilerin yürürlükte kalacağını söylemişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
