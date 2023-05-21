Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Hırvatistan'daki küçük uçak kazasında 3 kişi öldü

Hırvatistan'daki küçük uçak kazasında 3 kişi öldü

Güncel Haberler

Hırvatistan'ın doğusundaki Kapela Dağı yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen küçük uçak kazasında 1 pilot ve 2 yolcunun cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Hırvatistan'ın doğusundaki Kapela Dağı yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen küçük uçak kazasında 1 pilot ve 2 yolcunun cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Havacılık Başmüfettişi Danko Petrin, yaptığı açıklamada, tek motorlu Cirrus SR-20 tipi küçük uçağın enkazına ulaşıldığı bölgede arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ifade ederek, 1 pilot ve 2 yolcunun cesedine ulaşıldığını söyledi.

Kazanın yakıt bitmesi sonucu meydana geldiğini ve yangın çıktığını aktaran Petrin, 3 kişinin cansız bedenlerinin DNA analizi için ilgili kurumlara teslim edildiğini belirtti.

Hırvatistan Arama Kurtarma Ofisinden yapılan açıklamada, dün öğlen saatlerinde Slovenya'nın Maribor kentinden Hırvatistan'ın Pula kentine giden uçağın ormanlık alanda kaybolduğu bilgisinin alındığı, tek motorlu küçük uçağın enkazına ulaşıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel

Toros Dağları Hırvatistan Pilot Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title