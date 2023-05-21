Hırvatistan'daki küçük uçak kazasında 3 kişi öldü

Hırvatistan'ın doğusundaki Kapela Dağı yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen küçük uçak kazasında 1 pilot ve 2 yolcunun cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Hırvatistan'ın doğusundaki Kapela Dağı yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen küçük uçak kazasında 1 pilot ve 2 yolcunun cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Havacılık Başmüfettişi Danko Petrin, yaptığı açıklamada, tek motorlu Cirrus SR-20 tipi küçük uçağın enkazına ulaşıldığı bölgede arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ifade ederek, 1 pilot ve 2 yolcunun cesedine ulaşıldığını söyledi.

Kazanın yakıt bitmesi sonucu meydana geldiğini ve yangın çıktığını aktaran Petrin, 3 kişinin cansız bedenlerinin DNA analizi için ilgili kurumlara teslim edildiğini belirtti.

Hırvatistan Arama Kurtarma Ofisinden yapılan açıklamada, dün öğlen saatlerinde Slovenya'nın Maribor kentinden Hırvatistan'ın Pula kentine giden uçağın ormanlık alanda kaybolduğu bilgisinin alındığı, tek motorlu küçük uçağın enkazına ulaşıldığı bildirilmişti.