Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Ukrayna'nın Rusya'ya toprak vermemesi gerektiğini belirtti

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Ukrayna'nın, Rusya lehine toprak kaybını hukuken kabul edecek hiçbir belgeyi imzalamaması gerektiğini söyledi.

Plenkovic, İsviçre'nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Ukrayna" konulu panelde konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, ülkesinin Ukrayna'yı destekleyen devletlerden biri olduğunu belirten Plenkovic, "Ukrayna, kendi topraklarının teslimi anlamına gelecek bir anlaşmaya mürekkebin bir damlasını bile koymamalı. Barış anlaşmalarının yalnızca mevcut koşullar açısından değil, gelecekte doğuracağı sonuçlar bakımından da değerlendirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Plenkovic, Ukrayna'nın Rusya lehine toprak kaybını hukuken kabul edecek bir anlaşmanın, uluslararası düzen ve güvenlik açısından tehlikeli bir emsal oluşturacağını kaydetti.

Öte yandan, Plenkovic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze için oluşturulan Barış Kurulu için davet aldıklarını ve bundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bölgedeki barış sürecini desteklemek ve ilerletmek istediklerini ifade eden Plenkovic, Barış Kurulu davetine, hukuki ve diğer yönlerini inceledikten sonra yanıt vereceklerini bildirdi.