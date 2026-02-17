Hindistan, Fransa ile ilişkilerini "özel küresel stratejik ortaklık" seviyesine yükseltti

YENİ Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesi ile Fransa arasındaki ilişkilerin "özel küresel stratejik ortaklık" seviyesine yükseltildiğini açıkladı.

Modi, Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi'ne katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Hindistan'a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Mumbai'de ortak basın toplantısında konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin "özel küresel stratejik ortaklık" seviyesine yükseltildiğini bunun da stratejik, ekonomik ve teknolojik işbirliğini derinleştireceğini belirten Modi, bunun yalnızca stratejik değil aynı zamanda "küresel istikrar ve ilerleme ortaklığı" olduğunu söyledi.

Modi, iki ülkenin demokratik değerler, hukukun üstünlüğü ve çok kutuplu dünya vizyonunu paylaştığını ifade ederek, uluslararası kurumlar aracılığıyla Ukrayna, Batı Asya ve Hint-Pasifik'te barışı destekleme konusunda birlikte çalışacaklarını dile getirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal de iki liderin yaptığı görüşmelere dair ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, liderlerin görüşmelerinin "verimli" geçtiğini belirten Jaiswal, görüşmelerde savunma ve güvenlik, ticaret ve yatırım, ortak üretim, kritik mineraller tedarik zinciri, araştırma geliştirme ve eğitim dahil çok sayıda başlığın ele alındığını belirtti.

Hindistan ve Fransa, savunma alanındaki işbirliğini güçlendiriyor

Modi ve Macron, ayrıca, Karnataka eyaletindeki H125 helikopter montaj tesisinin açılışını çevrim içi olarak yaptı.

Modi, buradaki konuşmasında ise Hindistan ve Fransa'nın Everest Dağı zirvelerine kadar uçabilecek kapasitede helikopterler üreteceğini söyledi.

Öte yandan, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile Fransız mevkidaşı Catherine Vautrin de Bengaluru kentinde Hindistan-Fransa 6. Yıllık Savunma Diyaloğu toplantısına eş başkanlık yaptı.

Toplantıda taraflar, karşılıklı subay değişimi, 10 yıllık savunma işbirliği anlaşmasının yenilenmesi ve Hammer füzelerinin Hindistan'da ortak üretimine yönelik mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

İki ülke 1947'de Hindistan'ın bağımsızlığının ardından diplomatik ilişkiler kurarken, ikili ticaret hacmi 2024'te 15 milyar dolara ulaştı.

Taraflar özellikle savunma alanında işbirliğini güçlendirirken, Hindistan Savunma Bakanlığı geçen hafta, Fransa'dan yeni Rafale savaş uçaklarının alımını onaylamıştı.