Hindistan, ABD ile anlaşma sonrası Boeing'den 70-80 milyar dolarlık uçak satın almayı planlıyor

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, ABD'den uçak alımına yönelik, Boeing firmasına verilen ve henüz verilmemiş ancak hazır olan siparişlerin yaklaşık 70-80 milyar dolar değerinde olduğunu bildirdi.

The Indian Express'in haberine göre Bakan Goyal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hindistan ile ABD arasında yeni ikili ticaret anlaşmasının ilk aşamasını mart ortasına kadar imzalayacaklarını belirtti.

Anlaşmaya ilişkin ortak bildirinin ilerleyen günlerde yayımlanacağını aktaran Goyal, ABD'nin bir başkanlık kararnamesiyle gümrük vergilerini yüzde 18'e düşüreceğini dile getirdi.

Goyal, anlaşmada 500 milyar dolarlık satın alma taahhüdü verildiğini, bu kapsamda ülkenin büyük miktarda enerji, teknoloji dahil çok sayıda ürün tedarik edeceğini söyledi.

Anlaşma bünyesinde ABD'den uçak alımına yönelik Goyal, "Boeing'e verilen ve henüz verilmemiş ancak hazır olan siparişlerin değeri yaklaşık 70-80 milyar dolar. Motor ile yedek parçaları eklerseniz, muhtemelen 100 milyar dolar." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, bu ay başındaki açıklamasında Hindistan'a uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 25'ten yüzde 18'e indireceğini açıklamıştı. Trump, Hindistan'ın ise buna karşılık ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerini sıfıra indireceğini belirtmişti.

Trump, Hindistan'ın ABD'de 500 milyar dolar düzeyinde başta enerji, teknoloji, tarım, kömür dahil birçok kategoride ürün almayı taahhüt ettiğini de sözlerine eklemişti.