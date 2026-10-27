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Hindistan Petrol Bakanı Puri, Rusya'dan petrol alımında ABD baskısı hissetmedi

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Hindistan Petrol Bakanı Hardeep Singh Puri, Rusya'dan petrol alımı konusunda ABD'nin baskısını hissetmediklerini söyledi. Puri, Hindistan'ın halihazırda Rusya'dan petrol ithal etmediğini, bu konudaki kararın bir ülkenin baskısından çok ticari kaygılarla alındığını belirtti.

Hindistan Petrol Bakanı Hardeep Singh Puri, Rusya'dan petrol alımı konusunda ABD tarafından herhangi bir baskı görmediklerini bildirdi.

Puri'ye, bir zirvede ABD'nin Hindistan'a Rusya'dan petrol alımına ilişkin bir baskı uygulayıp uygulamadığı soruldu.

Hardeep Singh Puri, bu soruya, "Ben hiçbir zaman böyle bir baskı hissetmedim." yanıtını verdi.

Hindistan'ın halihazırda Rusya'dan petrol ithal etmediğine, ancak bu konudaki kararın bir ülkenin baskısından ziyade ticari kaygılar ile alındığına işaret eden Puri, "Müzakere aşamasında, belirli bir kaliteyi kim tedarik ediyorsa, ondan satın alacağız. Fiyatlar bazen düşer." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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