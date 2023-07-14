Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi Sular Altında Kaldı
Güncel Haberler
YENİ DELHİ, 14 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den geçen Yamuna nehrinin su seviyesi tehlike sınırının üzerinde seyretmeye devam ediyor ve özellikle şehrin alçak kesimlerinde sel endişesi yaratıyor.
YENİ DELHİ, 14 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den geçen Yamuna nehrinin su seviyesi tehlike sınırının üzerinde seyretmeye devam ediyor ve özellikle şehrin alçak kesimlerinde sel endişesi yaratıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel