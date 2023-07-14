Üye Girişi
Haberler

Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi Sular Altında Kaldı

Güncel Haberler

YENİ DELHİ, 14 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den geçen Yamuna nehrinin su seviyesi tehlike sınırının üzerinde seyretmeye devam ediyor ve özellikle şehrin alçak kesimlerinde sel endişesi yaratıyor.

Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi Sular Altında KaldıHindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de sular altında kalan yolda yürümeye çalışan insanlar,13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

YENİ DELHİ, 14 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den geçen Yamuna nehrinin su seviyesi tehlike sınırının üzerinde seyretmeye devam ediyor ve özellikle şehrin alçak kesimlerinde sel endişesi yaratıyor.

Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi Sular Altında KaldıHindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de sular altında kalan yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan insanlar, 13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi Sular Altında KaldıHindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin alçak bölgelerinde süt paketleri ve yiyecek yardımı almak için bekleyen selden etkilenen insanlar, 13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi Sular Altında KaldıHindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de sular altında kalan yolda ilerlemeye çalışan insanlar, 13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Yeni Delhi India Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title