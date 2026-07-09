Hindistan'da E20 biyoyakıt zorunluluğu tartışma yaratıyor

Hindistan, petrol ithalatını azaltmak ve karbon emisyonlarını düşürmek amacıyla benzine karıştırılan etanol oranını artırdı. Nisan ayında yüzde 20 etanol içeren E20 yakıtı standart hale getirildi. Ancak araçların çoğu bu karışıma uygun değil. Sürücüler motor aşınması, düşük yakıt verimliliği ve performans kaybı bildiriyor. Hükümet, şikayetleri 'yanıltıcı' olarak nitelendiriyor ve kapsamlı testler yapıldığını savunuyor. Altı otomobil üreticisi de hükümetin yanında yer alarak E20'nin yaygın hasara yol açmadığını belirtti. Ancak bağımsız bilimsel çalışmaların eksikliği tartışmaları körüklüyor. Eleştirmenler, geçişin çok hızlı olduğunu ve araçların uyum sağlaması için yeterli süre tanınmadığını söylüyor.

Kaynak: Haber Merkezi