Hindistan bayraklı LPG tanker gemisi Hürmüz Boğazı'nı geçti

Hindistan bayraklı LPG tanker gemisi 'Green Sanvi', Hürmüz Boğazı'ndan güvenli bir şekilde geçti. Bu olay, ABD ve İsrail'in İran'a olan saldırıları sırasında Hürmüz Boğazı'ndan geçen 7. Hindistan bayraklı gemi oldu. Gemi geçişleri, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının duraksadığı bir dönemde gerçekleşti.

NDTV'nin gemi takip verilerine dayandırdığı haberine göre "Green Sanvi" isimli gemi, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçti.

Böylece bu geminin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Hürmüz'den geçen Hindistan bayraklı 7. gemi olduğu, tüm bu gemilerin LPG taşıdığı belirtildi.

Ayrıca, "Green Asha" ve "Jak Vikram" isimli LPG tanker gemilerinin de Hürmüz Boğazı'ndan geçmek için beklediği aktarıldı.

Günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün geçtiği kritik bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'ndan deniz taşımacılığı, ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşı nedeniyle ciddi biçimde sekteye uğramıştı.

Boğazdaki aksaklıklar, petrol fiyatlarının yanı sıra nakliye ve sigorta maliyetlerini de yukarı çekmiş, küresel ekonomiye ilişkin kaygıları derinleştirmişti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
