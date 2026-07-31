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Hindistan 8,8 milyar dolar bütçeli açık deniz petrol arama programını onayladı

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Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümetinin 8,8 milyar dolar bütçeli ulusal açık deniz petrol arama programını onayladığı bildirildi.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümetinin 8,8 milyar dolar bütçeli ulusal açık deniz petrol arama programını onayladığı bildirildi.

Yeni Delhi hükümeti Basın Enformasyon Bürosundan (PIB) yapılan açıklamaya göre ulusal düzeyli açık deniz petrol arama programı "Samudra Manthan" onaylandı.

2030-31 mali yılına kadar uygulanması planlanan ve 8,8 milyar dolar bütçeli program çerçevesinde açık denizlerde yerli petrol arama faaliyetleri hızlandırılacak.

Program kapsamında derin ve ultra derin deniz keşif sondajı yapılacak ile bir entegre petrol ve doğalgaz üretim ve hizmet bölgesi kurulacak.

Kaynak: AA
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