Hidrojenle Çalışan Otobüsler Artık Beijing Kış Olimpiyatları'na Ev Sahipliği Yapan Şehrin Yollarında

SHİJİAZHUANG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Zhangjiakou şehrinin Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmasından yaklaşık bir yıl sonra, hidrojenle çalışan 444 otobüs yerel halk için tercih edilen toplu taşıma şekli haline geldi.

Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Zhangjiakou şehrinde, Beijing 2022 Kış Olimpiyatları sırasında çalışan yakıt hücreli bir otobüs, 12 Şubat 2022. (Fotoğraf: Xu Chang/ Xinhua)

SHİJİAZHUANG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Zhangjiakou şehrinin Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmasından yaklaşık bir yıl sonra, hidrojenle çalışan 444 otobüs yerel halk için tercih edilen toplu taşıma şekli haline geldi. Bu otobüsler ilk olarak olimpiyatlar için kullanılmıştı.

Hidrojen yakıtlı araçlar, başkent Beijing'in yaklaşık 160 kilometre kuzeyinde yüksek bir enlemde yer alan şehirde kışın eksi 30 santigrat derece gibi düşük sıcaklıkta hızlı bir şekilde çalışabiliyor.

Zhangjiakou Hidrojen Enerjisi ve Yenilenebilir Enerji Araştırma Enstitüsü İcra Müdürü Wang Hewu'ya göre, geçen yılki küresel spor gösterisinden sonra Zhangjiakou, zengin rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarından yararlanarak hidrojen araçlarının pratik uygulamasını aktif olarak keşfetmeye devam etti.

Hidrojen, elektrik üretimi yoluyla kömür, doğalgaz ve yenilenebilir enerji dahil olmak üzere çeşitli birincil enerji kaynaklarından üretilebiliyor. Rüzgar ve fotovoltaik güç gibi yenilenebilir enerjiden üretilen hidrojene yeşil hidrojen adı veriliyor ve bu onu en çevre dostu teknolojilerden biri yapıyor.

Wang, hidrojen yakıtlı araçları kullanmanın en önemli zorluğunun, yan ürün olarak su sorununu çözmek olduğuna dikkat çekti. Düşük sıcaklıklardan dolayı su donuyor ve bu da akü sisteminin performansının düşmesine neden oluyor.

Enstitü, hidrojen üretimi, depolanması ve taşınmasından şehirdeki uygulamaya kadar olan süreci takip etmek için bilgi izleme sisteminin bütün bir zincirinin geliştirilmesine öncülük etti.

Hidrojen enerjisi alanında önde gelen Hebei merkezli bir kuruluş olan SinoHytec Enerji Teknolojisi Limited Şirketi, yakıt hücrelerinin düşük sıcaklıklarda hızlı çalışmasını sağlamak gibi sorunları çözmek için araştırma ve geliştirmeyi üstlendi.

Şirketin Genel Müdürü Song Haiying, "Birden çok teknik yineleme döngüsünden sonra, yakıt hücresi sisteminin ürün performansı büyük ölçüde iyileştirildi" dedi.

2022 Beijing Kış Olimpiyatları sırasında Zhangjiakou'da toplam 710 hidrojenle çalışan araç hizmete girdi ve Olimpiyat Oyunları tarihinde hidrojen yakıt hücreli araçların en büyük demo uygulaması gerçekleştirilmiş oldu.

Şimdiye kadar, hidrojenle çalışan araçlar Zhangjiakou'da 80,7 milyondan fazla yolcu taşıdı ve 27 milyon kilometreden fazla yol kat etti. Bu araçlar şehirde toplu taşımanın yanı sıra kentsel temizlik, lojistik ve ağır yüklü kargonun taşınması için de kullanıldı.

2022 Mart ayında hidrojen enerjisi endüstrisinin gelişimini desteklemeyi amaçlayan ulusal bir planın yayınlanmasının ardından Çin'deki yerel makamlar, yeni fırsatları değerlendirmek için ayrıntılı politikalar oluşturuyor.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Ulusal Enerji İdaresi tarafından ortaklaşa yayınlanan plana göre, 2025 yılına kadar ülke yaklaşık 50.000 hidrojen yakıt hücreli araca sahip olacak ve yenilenebilir enerjiden yıllık hidrojen üretimi 100.000 ila 200.000 tona ulaşacak.