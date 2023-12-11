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Hezarfen Projesi ile Kırklareli'nde Sanayi ve Teknoloji Gelişiyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde düzenlenen Hezarfen Projesi, Kırklareli Üniversitesi iş birliğiyle başladı. Proje, bölgedeki ekonomik kalkınmayı desteklemeyi ve yerel KOBİ'lerin rekabet edebilirliklerini artırmayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Türk Patent ve Marka Kurumu, Trakya Kalkınma Ajansı ve Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) iş birliğinde düzenlenen "Hezarfen Projesi" açılış töreniyle başladı.

Vali Birol Ekici, Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle bilginin çok kısa sürede yenilendiğini söyledi.

Günümüzde rekabet etmenin zorlaştığını ifade eden Ekici, daha çok çalışılması, üretilmesi ve düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Kırklareli'nin patent, marka, faydalı model ve tasarım alanında gelişmiş bir kent olduğunu dile getiren Ekici, "48 patentli ürünü olan bir şehir Kırklareli. 70 faydalı modeli, 2 bin 445 markası, 1777 tasarımı olan bir şehirdeyiz. Bundan gurur duyabiliriz." diye konuştu.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ise "Hezarfen Projesi" ile bölgelerin sanayideki önemini daha fazla güçlendirmeyi ve yerel KOBİ'lerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliklerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Projenin bölgedeki ekonomik kalkınmayı desteklemek ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini anlatan Durak, şöyle devam etti:

"Edirne ve Kırklareli, hiç şüphesiz Türkiye'nin sanayi açısından stratejik konumda bulunan iki önemli şehri. Coğrafi konumları, lojistik avantajları ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleriyle bu bölgeler, ülkemizin ekonomi haritasında öne çıkan aktörler arasında yer almakta. Edirne'nin tarih boyunca ticaret ve kültür merkezi olması; Kırklareli'nin ise sanayi ve tarım potansiyeliyle öne çıkması, bu iki şehrin ekonomik çeşitliliğe katkıda bulunmasını sağlamakta.

2007 yılından bugüne 16 yıl içinde 37 farklı ilde 33 proje ile toplam 931 AR-GE ve Tasarım Merkezlerimiz ile KOBİ'lerimize danışmanlık sağladık. Firmaların 64'ü ilk kez sınai mülkiyet başvurusu gerçekleştirdi. Bunlardan 23 firma patent, 18 firma faydalı model, 15 firma marka, 8 firma tasarım başvurusu yaptı. Sınai mülkiyet portföyü açısından ise, bu 351 firma proje sonrasında toplamda 1107 marka, 500 patent, 103 faydalı model ve 2 bin 436 tasarım başvurusu gerçekleştirdiler."

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de kaybolmaya yüz tutmuş değerlerin, tarihin ve ürünlerin yeniden hayata kazandırılarak gelecek nesillere tescilli ve markalaşmış olarak aktarılması için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Edirne ve Kırklareli'nde 2018-2022 yılları arasında en fazla patent, marka ve tasarım başvurusu yapan kişilere sınai mülkiyet ödülleri verildi.

Ödül töreninin ardından katılımcılara sınai mülkiyet hakları semineri verildi.

Proje kapsamında Edirne ve Kırklareli'ndeki KOBİ'lere yenilikçi bilinci yaygınlaştırmayı, fikri mülkiyet hakkında farkındalığı artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kırklareli Edirne Teknoloji Güncel Haberler

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