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Heyelanda hastane yolu çöktü, giriş çıkışlar araç ve yayalara kapatıldı

9 Aralık 2023 14:44 Son Güncelleme: 14:46 Abone Ol

Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesinde Uzunmehmet Göğüs ve Mesleki Hastanesine giden yolda meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı. Heyelan sonrasında güvenlik amacıyla yolu araç ve yaya trafiğine kapatan yetkililer, yolun yeniden yapılması için çalışma başlattı.