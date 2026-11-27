ANKARA'da hemşire Fidan Çoban (50), oğlunu antrenmanlara götürürken başladığı karatede Türkiye 2'ncisi olduktan sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle budokaido (savunma sporu) hakemi oldu. Çoban şimdi milli sporcu oğlu Kaan Özterzi (16) ile birlikte antrenman yaparak onu gelecek yıl Türkiye'de düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlıyor.

Hemşire Fidan Çoban, oğlu Kaan Özterzi'yi antrenmanlara götürürken tanıştığı karate sporuna kendisi de başladı. Yaklaşık 12 yıl karateyle ilgilenen 26 yıllık hemşire Çoban, 2025 yılında katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda veteran kategorisinde 2'nci oldu. Menüsküs sakatlığı nedeniyle spora ara veren Çoban, yaklaşık 6 yıldır budokaido ulusal hakemi olarak görev yapıyor. Annesinin izinden giden Kaan Özterzi ise bugüne kadar katıldığı ulusal ve uluslararası şampiyonlarda çok sayıda şampiyonluk kazandı. Milli sporcu Kaan, annesiyle birlikte antrenman yaparak gelecek yıl Türkiye'de yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

'EVDE ANNE TERLİĞİ YERİNE TEKME VAR'

Fidan Çoban, oğlunun karateye başlamasının ardından kendisinin de bu sporla ilgilenmeye başladığını belirterek, "Başlarda spor yapıyordum ama bu kadar ciddi ve resmi olarak değildi. Oğlumla beraber salona gelirken karate ve budokaido tekniklerini, kuralları öğrenerek ben de bu dalda başladım. Daha sonra da onun sayesinde hakemliğe başladım. Şu anda da en üst seviyede, ulusal hakem konumundayım. Bütün antrenmanlarda oğlumla beraberiz. Kaan beni daha çok teknik konuda yönlendiriyordu. Hatta Türkiye Şampiyonası'na beni Kaan hazırlamıştı. Şampiyonada nasıl davranmam gerektiğini, nelere dikkat etmem gerektiğini bana anlatmıştı. Hala teknikleri birbirimize uygulamalı olarak gösteriyoruz. Evde anne terliği yerine tekme atıyorum" dedi.

'ANNE-OĞUL OLARAK ÖRNEK GÖSTERİLİYORUZ'

Hakemliğe devam etmek istediğini ifade eden Fidan Çoban, "Maçlarda görev almak benim için büyük bir onur. Oğlum da yaşına göre çok güzel başarılar elde ettiği için her zaman gurur duyuyorum. Oğlum maçlarda darbe aldığında üzülmüyorum; bu sporun gerektirdiği gibi davranıyorum. Çünkü bu spor 'dövüş sanatları' diye geçtiği için sadece takip ediyorum. Oğlumu antrenmanlarda yönlendiriyorum; eksiklerini veya nerede ne yapması gerektiğini gösteriyorum. Geçen hafta Avrupa Şampiyonası'nda herkesin oğlumun yanında bana 'Hocam' diye hitap etmesi hem Kaan için hem de benim için çok onur verici bir duygu. İnsanlar bize hep hayranlıkla bakıyor. 'Anne-oğul diğer ailelere örnek oluyorsunuz' diyorlar. Biz savaşçı olarak doğmuşuz. Çünkü ailemde de sporcular var. Kardeşim ve yeğenim de karate yapmıştı. O yüzden sporu seviyoruz" diye konuştu.

ÖZTERZİ: BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK BİR ŞEREF MESELESİ

Kaan Özterzi ise karateye 5 yaşında başladığını belirterek, "İlk Türkiye Şampiyonası'na 2019 yılında katıldım ve o yıldan bu yana bir sürü maça katılıyorum ve nice şampiyonluklar elde ediyorum. İlk kazandığım kupa benim için çok heyecan verici ve aynı zamanda eğlenceliydi. Hocam ve annemin yardımları ile çok emek vererek 2 madalya ve 2 kupa elde ettim. Daha sonraki senelerde hem yine Türkiye, Avrupa ve Avrasya şampiyonluklarına devam ettim. 2022 yılında da Antalya'da 'Aiko Dünya Championship' organizasyonunda Dünya 2'nciliği elde ettim. Yine geçtiğimiz günlerde de Avrupa Şampiyonası'na katıldım 3'üncü kez ve 3'üncü kez tekrardan Avrupa Şampiyonu oldum. Çok gurur verici bir şey. Çünkü bayrağımızı dalgalandırmak bir şeref meselesi" ifadelerini kullandı.

'ANNEMİ GÖRDÜĞÜMDE GÜÇLENİYORUM'

Annesinin kendisini motive ettiğini söyleyen Özterzi, "Annemin bana çok büyük destekleri oldu. Onun aslında benim arkamda antrenör olmaktan ziyade bir sporcu gibi yanımda durması beni daha da güçlendirdi ve motivasyon sağladı. Annem gerçekten iyi bir sporcu. Elleri de gerçekten çok kuvvetli. Hatta benden de güçlü diyebilirim. Sürekli arkamda destekçim oluyor. Annemin arkadaşları ve benim arkadaşlarım, bizim kendimizle duyduğumuzdan daha çok bizle gurur duyuyorlar. Annemin beni kalpten desteklediğini biliyorum. Maçlarda dövüşürken annemi gördüğüm zaman içimde çok değişik bir his oluyor. 'Kendim için değil annem için kazanmalıyım' diyorum. Annemi gördüğümde güçleniyorum. İlerde şampiyonluklara devam etmek, çeşitli dallarda spor yarışmalarına katılmak istiyorum. Şimdi de annemin ve hocamın destekleri ile dünya şampiyonasına hazırlanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı