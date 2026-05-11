Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kayısı ağaçları çiçek açtı.

Malatya kent merkezine göre daha yüksekte yer alan ve bu nedenle kayısı ağaçlarının geç çiçeklendiği ilçenin 1850 rakımlı Söğüt Mahallesi'nde kayısı çiçekleri çiçek açtı.

Mahallede üreticiler, çiçek ilaçlamalarını yaparak mahsullerini korumaya çalışıyor.

Üreticiler, bu yılın bereketli geçmesi ve kayısı başta olmak üzere tarım ürünlerinde yüksek kaliteye ulaşılması için umutlu.