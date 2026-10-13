Hebei'deki Lulong ilçesi tatlı patates ekim alanını 8.000 hektarın üzerine çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

SHİJİAZHUANG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde verimli kumluk arazilere ev sahipliği yapan Lulong ilçesi, son yıllarda çiftçileri yüksek kaliteli tatlı patates yetiştirmeye teşvik ediyor.

Tatlı patates ürünlerinin ileri düzeyde işlenmesine yönelik işletmelerin de ilçeye kazandırılmasıyla fide yetiştiriciliği, ekim, ileri işleme ve satış aşamalarını kapsayan bir sanayi zinciri oluşturuldu.

Bu çalışmalar çiftçilerin gelirlerini artırırken, ilçedeki tatlı patates ekim alanı 8.000 hektarı aştı.





















Kaynak: Xinhua