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Hebei'deki Lulong ilçesi tatlı patates ekim alanını 8.000 hektarın üzerine çıkardı

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Hebei'deki Lulong ilçesi tatlı patates ekim alanını 8.000 hektarın üzerine çıkardı
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Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Lulong ilçesi çiftçileri yüksek kaliteli tatlı patates yetiştirmeye teşvik ediyor. Fide, ekim, ileri işleme ve satışı kapsayan sanayi zinciri kurulurken, ilçedeki tatlı patates ekim alanı 8.000 hektarı aştı.

SHİJİAZHUANG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde verimli kumluk arazilere ev sahipliği yapan Lulong ilçesi, son yıllarda çiftçileri yüksek kaliteli tatlı patates yetiştirmeye teşvik ediyor.

Tatlı patates ürünlerinin ileri düzeyde işlenmesine yönelik işletmelerin de ilçeye kazandırılmasıyla fide yetiştiriciliği, ekim, ileri işleme ve satış aşamalarını kapsayan bir sanayi zinciri oluşturuldu.

Bu çalışmalar çiftçilerin gelirlerini artırırken, ilçedeki tatlı patates ekim alanı 8.000 hektarı aştı.






Kaynak: Xinhua
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