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BEİJİNG, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin-ABD Ticaret Kurulu bünyesindeki tarım çalışma grubunun ilk toplantısını yakın zamanda gerçekleştireceğini söyledi.

He perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, iki ülkenin ekonomi ve ticaret ekiplerinin çeşitli düzeylerde iletişimi sürdürdüğünü belirtti.

Sözcü, iki tarafın, Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişare mekanizması kapsamındaki ilk Ticaret Kurulu toplantısını 13 Kasım'da video konferans yoluyla gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua