He Yadong, Çin-ABD tarım çalışma grubunun ilk toplantısını yakında yapacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin-ABD Ticaret Kurulu bünyesindeki tarım çalışma grubunun ilk toplantısını yakın zamanda yapacağını söyledi. He, ilk Ticaret Kurulu toplantısının 13 Kasım'da video konferansla gerçekleştiğini belirtti.
BEİJİNG, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin-ABD Ticaret Kurulu bünyesindeki tarım çalışma grubunun ilk toplantısını yakın zamanda gerçekleştireceğini söyledi.
He perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, iki ülkenin ekonomi ve ticaret ekiplerinin çeşitli düzeylerde iletişimi sürdürdüğünü belirtti.
Sözcü, iki tarafın, Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişare mekanizması kapsamındaki ilk Ticaret Kurulu toplantısını 13 Kasım'da video konferans yoluyla gerçekleştirdiğini ifade etti.
Kaynak: Xinhua