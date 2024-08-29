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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kira bedeli altın cinsinden belirlenemez

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira bedelinin altın cinsinden belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğunu açıkladı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mevzuat hükümlerine uyulması gerektiği vurgulandı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, kira bedelinin altın cinsinden belirlenmesinin ilgili mevzuata aykırı olduğu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edilmemesi gerektiğini açıkladı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA VAR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında, kira bedellerinin altın cinsinden ödenmesine yönelik haberlerin yapıldığı görülmektedir. Bu çerçevede Bakanlığımızca aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Bilindiği üzere Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'ın 4'üncü maddesinde 2018 yılında yapılan değişiklik ile Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacağı hüküm altına alınmıştır. Bahsi geçen Karar'a ilişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ ile de döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere ilişkin uygulama esasları ve istisnalar düzenlenmiştir" denildi.

"KİRA BEDELİNİN ALTIN CİNSİNDEN ÖDENMESİ MEVZUATA AYKIRI"

Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dahil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacaklarının hüküm altına alındığı belirtilen açıklamada, "Öte yandan, bahsi geçen Tebliğ'de uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere ve/veya emtiaya endekslenen ve/veya dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmelerin de 32 sayılı Karar'ın 4'üncü maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında dövize endeksli sözleşme olarak değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, sosyal medyada yer alan haberlerde belirtilen kira bedelinin altın cinsinden ödenmesi anılan mevzuata aykırılık oluşturmaktadır. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için yukarıda zikredilen mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edilmemesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Hukuk Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Mehmet Karagöz:

O zaman söyleyin enflasyona yükselmesin

6
1
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Eriş Ersoy:

Yakında elmas zümrüt pırlanta isteyebilirler

1
1
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