Hazine, BM yaptırım listelerindeki işlemlerde MASAK'a bildirim zorunluluğu getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırım listelerine aldığı kişi, kuruluş ve organizasyonların gerçekleştirmek istediği işlemlere ilişkin yeni tedbirler belirledi. Buna göre yükümlüler, söz konusu işlemleri ivedilikle Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirecek ve işlemlerin ertelenmesi için gerekli tedbirleri alacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, BM Güvenlik Konseyi'nin Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun kapsamındaki listeleme kararlarına konu kişi, kuruluş ve organizasyonlarla ilgili alınacak tedbirleri düzenliyor.

Buna göre, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili listeleme kararları ile bu kararlara konu kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler, MASAK'ın internet sitesinde yayımlanacak.

İŞLEMLER MASAK'A BİLDİRİLECEK

Tebliğ kapsamında, yükümlüler, yaptırım listelerine konu kişi, kuruluş veya organizasyonların gerçekleştirmek istediği işlemleri ivedilikle MASAK'a bildirmek ve işlemlerin ertelenmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Düzenleme, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ile Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine dayandırıldı.

Kaynak: ANKA