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Hazarbaba Kayak Merkezi Sezonu Açtı

Hazarbaba Kayak Merkezi Sezonu Açtı
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Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazarbaba Kayak Merkezi, Türk bayraklı ve meşaleli kayak gösterisiyle yeni sezona merhaba dedi. Geçen yıl yeterli kar alamadığı için kapalı kalan merkez, bu yıl kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla birlikte 1300 metrelik dikey ve 6 kilometrelik yatay pistleriyle kayak severlerle buluşuyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde göl manzarasıyla dikkati çeken Hazarbaba Kayak Merkezi, sezonu Türk bayraklı ve meşaleli kayak gösterisiyle açtı.

Yeterli miktarda kar alamaması nedeniyle geçen sezon hizmet veremeyen kayak merkezi, Hazarbaba Dağı'nın eteklerinde, 2 bin 300 rakımda yer alıyor.

Kent merkezine 50, ilçeye 5 kilometre mesafede bulunan, 1300 metrelik dikey ve 6 kilometrelik yatay pist alanına sahip kayak merkezi ziyaretçilerine kızak, kayak, snowboard, kar motoru, göl manzaralı restoran ve kafeterya imkanlarıyla hizmet veriyor.

???????Profesyonel kayakçıların da tercih ettiği merkez, başta Elazığ, Malatya, Tunceli ve Diyarbakır'dan gelen kayakseverler tarafından ilgi görüyor.

Hazarbaba Kayak Merkezi yetkilisi Korkut Altundaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yağışlarla birlikte kar kalınlığının yeteri seviyeye ulaşmasının ardından kayak sezonunu nihayet açtıklarını söyledi.

Kayak merkezini daha cazip hale getirmek çalıştıklarını, bu çerçevede yeni ve modern bir restoranı da kayakseverlerin hizmete sunduklarını ifade eden Altundaş, şöyle konuştu:

"Hazarbaba Dağı'nın bize vermiş olduğu çok güzel imkanlar var, kış sporları, yamaç paraşütü, trekking ve başka geliştirilebilir yüksek irtifa sporları, bu yönde projelerimiz var. Girişimci olarak yaptığımız bu yeni restoranın da buraya değer katacağını düşünüyoruz ama küçük bir adım. Hazarbaba Dağı ve Hazar Gölü, Elazığ için büyük bir değer. Şu anda mevcut kızak ve kayak pistlerimizin hepsi açık. Hafta sonu yoğunluk olmakla beraber bu güzel pistleriyle kayak merkezimizi vatandaşların hafta içi de değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz."

Altundaş, kayak merkezine bu yıl konaklama tesisi de kazandıracaklarını, buna yönelik çalışmaları en kısa sürede bitirmeyi planladıklarını aktardı.

Kayak merkezinde geçen yıl elverişsiz iklim şartlarından dolayı sezonun açılamadığını anımsatan Altundaş, "Geçen sene kasımda kar yağmıştı ama hava sıcaklıkları karı tutmaya yetmemişti. Bu sene önce güzel bir kar yağdı sonra bir erime oldu tabi karı bastıramadık, minimum 50 santimetre olması gerekiyordu. Sonraki kar yağışıyla havanın da biraz dona çekmesiyle gece arkadaşlarımız piste çıkarak kar basma makinesiyle pisti ezerek kurtardı, bu yönden bu sene şanslıyız. Hava durumu pazar ve pazartesi de bir yağış gösteriyor ama şu an yağışa da ihtiyacımız yok, kayak devam eder. Ocak ayının 15'inden önce de yağış gelirse umudumuz 15 Mart'a kadar sürecek bir kayak sezonunu yaşayacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Açılış programına, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Sivrice Kaymakamı Efecan Şahin, Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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