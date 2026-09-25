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Hayrabolu tatlısı imalatçısı Kaya, coğrafi işarette etkin denetim istedi.

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Hayrabolu tatlısı imalatçısı Kaya, coğrafi işarette etkin denetim istedi.
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Hayrabolu tatlısı imalatçısı Saim Kaya, coğrafi işaret denetimi için çağrıda bulundu. Kaya, denetimlerin yeterli olmadığını öne sürerek işletmelerin farklı üreticilerden temin ettiği ürünü kendi ambalajıyla sattığını ve coğrafi işaret ibaresini kullandığını iddia etti.

TEKİRDAĞ (AA) – Hayrabolu tatlısı imalatçısı Saim Kaya, Hayrabolu tatlısının coğrafi işaret kapsamında daha etkin şekilde denetlenmesi gerektiğini belirterek, ilgili kurumlara denetim çağrısında bulundu.

Kaya, yaptığı açıklamada 1972 yılından bu yana Hayrabolu tatlısı üretimi yaptıklarını belirterek, ürünün geleneksel yapısının ve kalitesinin korunması için yıllardır çalıştıklarını ifade etti.

Hayrabolu tatlısının coğrafi işaret tescilinin yaklaşık 5 yıl önce gerçekleştirildiğini hatırlatan Kaya, tescil sürecinde ürünün geleneksel özelliklerinin korunmasının amaçlandığını söyledi.

Coğrafi işaretin ardından denetimlerin yeterli düzeyde yapılmadığını öne süren Kaya, bazı işletmelerin Hayrabolu tatlısını kendilerinin üretmediği halde farklı üreticilerden temin ederek kendi ambalajlarıyla satışa sunduğunu ve coğrafi işaret ibaresini kullandığını iddia etti.

Hayrabolu tatlısının yalnızca bir ticari ürün olmadığını belirten Kaya, ürünün ilçenin tanıtımı ve marka değeri açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

Kaya, denetimler sonucunda kurallara aykırı uygulama tespit edilmesi halinde ilgili işletmeler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

Kaynak: AA
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