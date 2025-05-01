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Hayrabolu'da Motosiklet Denetimleri ve Kazalar

Hayrabolu'da Motosiklet Denetimleri ve Kazalar
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Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü, motosiklet denetimlerine devam ederken, Çorlu'da bir motosiklet sürücüsü otomobille çarpışarak yaralandı. MÜSİAD Tekirdağ yönetimi de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde motosiklet denetimleri devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı ve Alpullu Caddesi üzerinde motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

Kontrollerde evrakları eksik olan sürücülere idari para cezası kesildi.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesinde, Habib Ö. idaresindeki 43 AES 671 plakalı motosiklet, Mutlu B. yönetimindeki 34 KC 0894 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜSİAD Tekirdağ yönetimi basınla bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şubesi yönetimi, Çorlu'da düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MÜSİAD Tekirdağ İl Başkanlığı binasında yapılan toplantıda konuşan İl Şube Başkanı Abdullah Demir, teşkilatın geçmişten bugüne misyonu, vizyonu ve güncel projeleri hakkında bilgi verdi.

MÜSİAD'ın yalnızca bir iş dünyası derneği değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma katkı sunan bir sivil toplum kuruluşu olduğuna belirten Demir, Tekirdağ'da sanayi, üretim ve istihdamın gelişmesine katkı sunmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
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