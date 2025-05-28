HAYKOOP 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

HAYKOOP 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
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Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) 2024 yılı Olağan Genel Kurulu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın video mesajının ardından gerçekleştirildi. Genel kurulda yeni yönetim belirlendi.

Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) 2024 yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel Kurul öncesi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, video mesajı dinlendi.

Divan Başkanlığını Ahmet Ertürk'ün üstlendiği kongrede açılış konuşmasını yapan Balıkesir HAYKOOP Başkanı Faruk Özen, örgütlü üretimin faydalarına dikkati çekti.

Genel Kurula, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin, Manisa, Afyonkarahisar, Sakarya, Konya, Isparta HAYKOOP Bölge Birlik Başkanları ve yönetimleri ile kooperatif üst birlik temsilcileri katıldı.

Tek listeyle yapılan genel kurulda yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

"Yönetim Kurulu Asil: Faruk Özen, Hüseyin Özcan, Recep Uzunoğlu, Şenol Uzan, Recep Denizhan

Denetleme Kurulu Asil: Necmi Ayyıldız, Salih Karakaya, Mustafa Çaylan

Merkez Birliği Temsilcisi Asil: Faruk Özen, Hüseyin Özcan, Recep Uzunoğlu, Şenol Uzan"

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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