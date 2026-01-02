Haberler

Havza SYDV'den 2025 yılında 48 milyon liralık yardım

Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 2025 yılında ihtiyaç sahiplerine toplamda 48 milyon 41 bin 500 lira ayni ve nakdi yardımda bulundu. Kaymakam Mustafa Ayvat, yapılan yardımların detaylarını açıkladı.

Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 2025 yılında ihtiyaç sahiplerine 48 milyon 41 bin 500 lira ayni ve nakdi yardımda bulundu.

Havza Kaymakamı ve Havza SYDV Başkanı Mustafa Ayvat, yaptığı açıklamada, merkezi yardım olarak 1713 kişiye 37 milyon 551 bin lira, Havza SYDV bütçesinden ise 3 bin 104 kişiye 10 milyon 490 bin 500 lira ayni ve nakdi yardım yapıldığını belirtti.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara uzatılan elin devletin görevleri arasında yer aldığını vurgulayan Ayvat, vakfa müracaat eden ve gerekli şartları taşıyan herkese imkanlar ölçüsünde yardımda bulunulduğunu kaydetti.

Ayvat, müracaatların değerlendirilmesi sonucunda kömür, barınma, eğitim, afet ve sağlık alanlarında ayni yardımlarda bulunulduğunu ifade etti.

