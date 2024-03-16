Havza'da Tıp Bayramı İftar Programı Düzenlendi

Havza İlçe Sağlık Müdürü Hakan Kursal tarafından 14 Mayıs Tıp Bayramı kapsamında iftar programı düzenlendi.

OMÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Termal Otelinin restoranında gerçekleştirilen iftara Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza MYO Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural, Havza Müftüsü Cemil Alıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ile ilçede görev yapan kurumların müdürleri ve daire amirleri ile depremzede aileler katıldı.

İftar öncesi Müftü Alıcı, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Ayvat, Kursal'a daveti için teşekkür ederek, "Birlik ve beraberliğimizin yoğunlaştığı, paylaşmanın en güzel örneklerini yaşadığımız ramazan ayımızın İslam alemine hayır getirmesini temenni ederim. Bu vesile tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı bir kez daha kutlarım." dedi.

Kursal da bu tür programların birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun yaşatılmasına vesile olduğunu belirterek, "Ramazan ayının ve Tıp Bayramı'nın anlamını birlikte paylaşmak bize ayrıca büyük mutluluk veriyor. Havza'da görev yaptığımız başta Kaymakamımız olmak üzere müdürlerimiz ve daire amirlerimize, tüm meslektaşlarımıza, davetimize icabet eden ailelerimize teşekkür ediyor, hayırlı ramazanlar diliyorum." diye konuştu.