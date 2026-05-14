Samsun'un Havza ilçesinde dere üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkımı başladı

Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından dere üzerindeki 56 iş yerinin yıkım çalışmaları başladı. İş yerleri yeni inşa edilen bloklara taşınacak. Selde 400-500 iş yeri ve konut hasar gördü, 100 araç zarar tespit çalışması yapıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen selin ardından dere üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkım çalışmalarına başlandı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ve Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü yetkilileri, İcadiye Mahallesi'nde Hacı Osman Deresi üzerinde bulunan ve yıkılacak 56 iş yerinin sahipleriyle bir araya gelerek, iş yerlerinin bir an önce boşaltılması uyarısında bulundu.

DSİ ekipleri, daha sonra İcadiye Mahallesi'nde boşaltılan iş yerlerinin yıkımı ile Bahçelievler Mahallesi'nde derenin üzerinde bulunan beton blokların kaldırılmasına başladı.

Yıkımı gerçekleşecek iş yerlerinin taşınacağı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca 3 bin 500 metrekare alanda iki blok halinde inşa edilen 56 iş yerinin hazırlıkları da devam ediyor.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, gazetecilere, selin ardından ilçede temizlik ve su tahliye çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Yapılan çalışmalarda önemli mesafe katettiklerini belirten İkiz, "Özellikle su tahliye çalışmalarını sürdürüyoruz. Dükkanların alt katlarında biriken suyu boşaltıyoruz." dedi.

Dere üzerinde bulunan iş yerleriyle ilgili de çalışma yürütüldüğüne işaret eden İkiz, "Buradaki 56 dükkanla ilgili yeni bir düzenleme yapıyoruz. 56 dükkanı yeni yerine getireceğiz. Bu kapsamda söz konusu dükkanların taşınmasına yönelik çalışmalar başladı. Sel nedeniyle zarar gören iş yeri, konut ve araçlara yönelik tespit çalışmaları sürüyor. 400-500 civarında iş yeri ve konutta hasar oluştu. Yaklaşık 100 aracın da zarar tespit çalışması gerçekleştirildi." bilgilerini verdi.

İkiz, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "Devletimiz, Valiliğimiz, Samsun Büyükşehir Belediyemiz, çevre belediyelerimiz ve tüm ekiplerimiz sahada. Havza'yı yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
