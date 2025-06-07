Havza'da Kurban Bayramı'nda Kıyma Mesaisi Devam Ediyor

Havza'da Kurban Bayramı'nda Kıyma Mesaisi Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü başlayan kıyma çektirme işlemleri, bayramın ikinci gününde de sürüyor. Kasaplar ve şarküterilerde yoğunluk yaşanırken, kıymanın kilogramı 10 ila 15 lira arasında çekiliyor.

Havza ilçesinde kasap ve şarküterilerde Kurban Bayramı'nın ilk günü başlayan kıyma mesaisi sürüyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından işlerini bitirenler, kurban etinin bir bölümünü kıyma çektirmek için kasapların yolunu tuttu.

İlk gün başlayan kıyma mesaisi bayramın ikinci gününde de devam etti.

Kıymanın kilogramını 10 ila 15 liradan çekildiği kasap ve şarküterilerde yoğunluk yaşandı.

Şarküteri işleten İbrahim Çil, her yıl olduğu gibi bu sene de kasapların kıyma çektirmek isteyen vatandaşlarla dolduğunu belirterek, "Vatandaşların kıyma çektirmek için getirdiği et poşetleri sırada bekliyor. Kıyma çekilecek etin en az 24 saat dinlenmesi gerekiyor. O zaman kıyma daha güzel oluyor. Bu uyarıyı her yıl yaptırmamıza rağmen yine ilk günden kıyma çektiren çok vatandaşımız oldu." dedi.

Çil, bayram süresinde yaklaşık 6-7 ton kıyma çektiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti

Bayramın ilk gününde acı bilanço! Yüzlerce kaza ve can kayıpları var
CHP'li başkan Ferdi Zeyrek'i ölümle burun buruna getiren olayın detayları

CHP'li başkanı ölümle burun buruna getiren olayın detayları
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

Kubilay Aka saçlarını inanılmaz bir renge boyattı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu

Kapısı kilitli odada anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı

Kurban eti çekerken felaketi yaşadı! Genç kız yaşam savaşı veriyor
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.