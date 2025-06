Havza'da Kurban Bayramı'nda Kıyma Mesaisi Devam Ediyor

Havza ilçesinde kasap ve şarküterilerde Kurban Bayramı'nın ilk günü başlayan kıyma mesaisi sürüyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından işlerini bitirenler, kurban etinin bir bölümünü kıyma çektirmek için kasapların yolunu tuttu.

İlk gün başlayan kıyma mesaisi bayramın ikinci gününde de devam etti.

Kıymanın kilogramını 10 ila 15 liradan çekildiği kasap ve şarküterilerde yoğunluk yaşandı.

Şarküteri işleten İbrahim Çil, her yıl olduğu gibi bu sene de kasapların kıyma çektirmek isteyen vatandaşlarla dolduğunu belirterek, "Vatandaşların kıyma çektirmek için getirdiği et poşetleri sırada bekliyor. Kıyma çekilecek etin en az 24 saat dinlenmesi gerekiyor. O zaman kıyma daha güzel oluyor. Bu uyarıyı her yıl yaptırmamıza rağmen yine ilk günden kıyma çektiren çok vatandaşımız oldu." dedi.

Çil, bayram süresinde yaklaşık 6-7 ton kıyma çektiklerini sözlerine ekledi.