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Havza'da Kış Lastiği Denetimi Başladı

Havza'da Kış Lastiği Denetimi Başladı
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Havza'da jandarma trafik ekipleri, 1 Aralık itibariyle ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Sürücülere kış lastiğinin önemi anlatıldı.

Türkiye genelinde ticari araçlar için 1 Aralık tarihinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması ile birlikte Havza'da jandarma trafik ekipleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından İmircik Kavşağında gerçekleştirilen denetimde, yolcu taşıyan araçların lastiklerinin uygunluğu kontrol edilirken, kumpas ile derinliklerini de ölçtü, sürücülere bilgilendirmelerde bulundu.

Havza İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 1 Aralık tarihi itibariyle ticari faaliyet sürdüren araçlarda kış lastiği zorunluluğu getirildiği, özel araç sürücülerinin ise can, mal ve trafik güvenliği acısından kış lastiği takmalarının önem arz ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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