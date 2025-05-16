Havza'da Gençlik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Havza'da Gençlik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Samsun'un Havza ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi. Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte sergi açılışı yapıldı ve çeşitli gösteriler sahnelendi.

Samsun'un Havza ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında kültür ve sanat etkinliği düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında Gençlik Merkezi kurslarında hazırlanan ürünlerin sergilendiği serginin açılışı Kaymakam Mustafa Ayvat ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından yapıldı.

Sergiyi gezen Kaymakam Ayvat ve beraberindekiler kurslar hakkında bilgi aldı.

Etkinlik kapsamında daha sonra Gençlik Merkezi Drama Atölyesi bünyesinde faaliyet gösteren Akis Kumpanya'sının gösterisi sahnelendi.

Havza Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer, konuşmasında merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra 'Güneş'i Beklerken' ve 'Hayat Çevrim Dışı' oyunları sahnelendi. Etkinlikte ayrıca şiir ve piyano dinletisi gerçekleştirildi.

Programında sonunda Gençlik Merkezinin kurslarına katılan kursiyerlere belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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